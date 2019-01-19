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sınav giriş belgesi hemen sorgula! 2019 nasıl alınır?

Binlerce öğrencinin katılımı ile güz dönemi bitirme sınavlarının ilk gün oturumları gerçekleşiyor. bünyesindeki Açık ve Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatlarını sürdüren öğrenciler ise AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama hakkında araştırmalarını yapıyor. Kurum tarafından yapılan açıklama neticesinde, AUZEF sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, 2019 nasıl alınır? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 19.1.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 11:29
AUZEF sınav giriş belgesi hemen sorgula! 2019 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bu hafta sonu gerçekleşecek İÜ AUZEF sınav giriş belgeleri açıklandı. Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi aracılığıyla sürdüren adayların yakından takip ettiği sınav yerleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte AUZEF sınav giriş yerleri hakkında merak edilen detaylar...

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından güz dönemi final sınavı yerleri adayların erişimine açıldı. Sınava katılım gösterecek bireyler, aşağıdaki link aracılığıyla sınav yerleri sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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AUZEF sınav giriş belgesi hemen sorgula! 2019 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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