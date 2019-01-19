Karneler alındı yarıyıl tatili başladı

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne dağıtım törenine katıldı.

Ülkeleri savaşta olmasına rağmen Türkiye'ye sığınan Suriyeli öğrenciler de karne heyecanını yaşadılar. İstanbul Kâğıthane'deki Suriyeliler'in eğitim gördüğü okullarda da karne dağıtımı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da da 48 bin misafir öğrenci karnelerini aldı.

Adıyaman'da ise Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, engelli öğrencilerin karnelerini evlerine giderek teslim etti.



DERSBAŞI 4 ŞUBAT'TA

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak. Bugün yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler 4 Şubat'ta tekrar sınıflardaki yerlerini alacaklar.

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