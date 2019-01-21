Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı! 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı! 2019 ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF güz dönemi final sınavları iki oturum halinde 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Adaylar, zorlu sorular karşısında ter dökerken ' ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıtı hakkında sorgulamalara başladı. Sınavı sonuçları ile beraber en çok merak edilen bir diğer konu olan ATA AÖF soru ve cevapları da araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Kurumun resmi internet sitesi ATA AÖF OBS sayfası üzerinden yapılan duyuru neticesinde sınav soruları ve cevapların erişime açıldığı duyuruldu. İşte, 19-20 Ocak güz dönemi final sınavları hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 10:30
ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı! 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları için heyecan dorukta. İki oturum halinde 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlar, binlerce adayın katılımı ile düzenlendi. Adaylar sınavlara katılım sağlarken ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Öte yandan, adayların alacakları puanı tahmin edebilmesine yardımcı olan sınav soru ve cevapları da açıklandı. ATA AÖF OBS sayfası üzerinden final sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan sınav takvimi detayı ile konuya dair bilgiler;

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI OBS SAYFASI ÜZERİNDEN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 19-20 Ocak, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında, ATA AÖF sınav sonuçlarının 20 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı! 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN