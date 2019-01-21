AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde sürdüren bireyler için güz dönemi final sınavları 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Adaylar iki günkü oturumlarda final sınavlarından başarılı olabilmek için ter dökerken, sınav sonuçlarına yönelik araştırmalarına başladı. AUZEF sınav sonuçları ile beraber en çok araştırılan konu olarak arama motorlarında öne çıkan AUZEF soruları ve cevapları hakkındaki detayları sizler için derledik.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda kurum tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen final sınavları göz önüne alındığında, sınav tarihinden itibaren sonuçların 2 ila 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.