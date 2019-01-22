Beykoz Üniversitesi ve Konuşma Kulübü iş birliğiyle herkes İngilizce konuşacak

Dünya vatandaşı olabilmenin yolu İngilizce konuşabilmekten geçiyor. İngilizce konuşabilmenin yolu da Beykoz Üniversitesi'nden… Dünyanın ortak konuşma dili İngilizce'yi öğrenmek artık çok daha kolay. Beykoz Üniversitesi ile İngilizce konuşma eğitiminde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kriterlerini referans alarak geliştirdiği müfredatı ile öğrencilerinin akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmesini sağlayan Konuşma Kulübü önemli bir iş birliğine imza attı.

Korkular bitecek

Bu iş birliği sayesinde açılacak eğitimlerde öğrencilerin İngilizce öğrenme konusundaki korkulu rüyaları ve 'Anlıyorum ama konuşamıyorum' gibi söylemleri tarihe karışacak. Çünkü Konuşma Kulübü'nün genel İngilizce derslerinde tanışma, hobiler, ülkeler, kültürler, eğitim, bilim, iş dünyası, teknoloji ve sağlık gibi birçok güncel konu işlenerek öğrencinin rahatlıkla konuşmaktan korkmaması sağlanıyor. Rahatlıkla İngilizce konuşabilen öğrenci, mezun olduktan sonra çok daha özgüvenli bir şekilde iş arayabiliyor, iş dünyasına adaptasyonu kolaylaşıyor ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanabiliyor.

Maksimum 8 kişilik sınıflar

Konuşma Kulübü'nde haftada 2 gün, 8 kişilik sınıflarda eğitmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenebildiği 'konuşma' odaklı eğitimler gerçekleştiriliyor. Kişinin kendisini sözlü ve yazılı ifade edebileceği günlük hayatın içinde geçen farklı konuların işlendiği programda; A1-A2 başlangıç seviyesi, B1-B2 orta seviye ve C1-C2 ileri seviyeleri olmak üzere 6 kur uygulanıyor. Dersler ise üniversitenin Kavacık'ta bulunan yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Beykoz Üniversitesi: İstanbul Kavacık'ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi'nin temeli, 2008'de Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun kurulması ile atıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman'ın yönetimindeki Beykoz Üniversitesi'nde; 'İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi', 'Sanat ve Tasarım Fakültesi', 'Sosyal Bilimler Fakültesi', 'Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi' olmak üzere dört fakülte, 'Yabancı Diller Yüksekokulu', 'Sivil Havacılık Yüksekokulu' olmak üzere iki yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulduğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü yer almaktadır.

Konuşma Kulübü: 2016 Yılında konuşma odaklı Genel İngilizce eğitimleri vermek üzere yola çıkan Konuşma Kulübü, ülkemizde kronikleşmiş bir sorun haline gelen İngilizce konuşma konusunda, dil bilgisi derslerinden ziyade konuşma ağırlıklı dersler vererek öncelikli olarak öğrencilerinin özgüveni yüksek bir şekilde İngilizce konuşmalarını hedeflemektedir. Beykoz Üniversitesi ile yapılan iş birliği neticesinde Konuşma Kulübü konuşma odaklı Genel İngilizce eğitimleri toplam 5 farklı lokasyona ulaşmıştır.