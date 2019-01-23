2019 AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

12-13 Ocak tarihlerinde gerçekeleşen final oturumlarının ardından gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. Adaylar zorlu sorular karşısında ter dökerken şimdi ise AÖF sınav sonuçları hakkında sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günler içerisinde Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden sınav soru ve cevaplarının açıklanması neticesinde adaylar tahmini puan hesaplama yaparken, kesin sonuçlar için 'AÖF sonuçları açıklandı' duyurusuna kilitlendi.

2019 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sınav dönemlerinin ardından sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması adayların beklentilerini bu yönde arttırdı.

Bu doğrultuda geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, sonuçların bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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