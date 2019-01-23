Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19-20 Ocak ATA AÖF soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

2019 ne zaman açıklanacak? 19-20 Ocak nasıl görüntülenir?

için heyecan geri sayım sürüyor... Adaylar, 19-20 Ocak tarihlerindeki güz dönemi final oturumlarına katılım sağlamalarının ardından 'ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı hakkında araştırmalara başladı. Sınavı sonuçları ile beraber en çok merak edilen bir diğer konu olan ATA AÖF soru ve cevapları da en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyordu. Geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi ATA AÖF OBS sayfası üzerinden yapılan duyuru neticesinde sınav soruları ve cevapların erişime açıldığı duyuruldu. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya yönelik bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 09:59
2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19-20 Ocak ATA AÖF soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları için heyecan dorukta. İki oturum halinde 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlar, binlerce adayın katılımı ile düzenlendi. Adaylar sınavlara katılım sağlarken ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Öte yandan, adayların alacakları puanı tahmin edebilmesine yardımcı olan sınav soru ve cevapları da açıklandı. ATA AÖF OBS sayfası üzerinden final sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan sınav takvimi detayı ile konuya dair bilgiler;

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI OBS SAYFASI ÜZERİNDEN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 19-20 Ocak tarihinde yapılırken, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden bulabilirsiniz.

Sınava dair diğer bilgiler için ilerleyiniz...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19-20 Ocak ATA AÖF soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN