Sakarya’dan Avrupalı öğretmenlere eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Sakarya'nınHendek ilçesindeki bir okulda yürütülen "Arabulucu Müzakereci Öğrenciler" Projesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi 5 ülkeden gelen 16 öğretmene eğitim veriliyor. Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu öğretmenlerinden proje koordinatörü Hakan Tuncer "Bizler ergenlik dönemindeki çocukların aralarındaki anlaşmazlığı önleme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Bu normalde çocukların doğasının gereğidir fakat anlaşmazlığı ve çatışmayı yönetmek kolaydır. Bizler çocukların karar verme becerilerini geliştirme, anlaşmazlıklarını yönetme, etkili iletişim becerileri kazanımları ve hayatları boyunca karşılaştıkları problemlerde kullanacak müzakere çözüm teknikleri öğrenmeleri amacıyla bir proje geliştirdik" dedi. Eğitim sonunda öğretmenlerin ülkelerine dönerek formatör olacaklarını belirten Tuncer proje çerçevesinde Polonya, Yunanistan, Romanya, İspanya ve İtalya'dan gelen 16 öğretmene eğitim verdiklerini söyledi. Polonya'dan gelen Zbigniew Chrusul isimli öğretmen ülkesindeki eğitim sistemindeki problemleri burada yapılan projeyle aşmayı düşündüklerini söyledi. Proje 2 yıl sürecek.