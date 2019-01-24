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ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuçları hemen sorgulama!

On binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen için geri sayım sürüyor. bünyesindeki güz dönemi final sınavları 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Kendilerini ilgilendiren oturumlara katılım gösteren bireyler, 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı hakkındaki sorgulamalarını arttırdı. Geçtiğimiz günlerde AÖF sınav soru ve cevaplarının da açıklanması final sınavı sonuçlarının açıklanması konusunda adayları bir hayli heyecanlandırdı. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte bazı bilgiler

Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 09:33
AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 12-13 Ocak 2019 AÖF sınav sonuçları hemen sorgulama!

12-13 Ocak tarihlerinde gerçekeleşen final oturumlarının ardından gözler AÖF sonuçlarına çevrildi. Adaylar zorlu sorular karşısında ter dökerken şimdi ise AÖF sınav sonuçları hakkında sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günler içerisinde Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden sınav soru ve cevaplarının açıklanması neticesinde adaylar tahmini puan hesaplama yaparken, kesin sonuçlar için 'AÖF sonuçları açıklandı' duyurusuna kilitlendi.

2019 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuya yönelik detaylı bilgiler için haberimizin ilerleyen sayfalarına bakınız...

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AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 12-13 Ocak 2019 AÖF sınav sonuçları hemen sorgulama!
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