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açıklandı! ile DUS ek yerleştirme sonuçları sorgula!

Merakla beklenilen ek yerleştirme sonuçları tarafından açıklandı. Böylelikle adayların yanıtını aradığı 'DUS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da yanıtını buldu. Peki, ÖSYM ile nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar;

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 16:51
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ile DUS ek yerleştirme sonuçları sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA!

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde,

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018- DUS) ile ilgili ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Ocak 2019 tarihinde saat 15.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ile DUS ek yerleştirme sonuçları sorgula!
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