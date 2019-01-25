DUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ile DUS ek yerleştirme sonuçları sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA!

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde,

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018- DUS) ile ilgili ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Ocak 2019 tarihinde saat 15.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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