Girişimciler hayallerini Boğaziçi Üniversitesi’nde büyütecek

Boğaziçi Üniversitesi'nin girişimciler için tasarladığı ''Hayal Et'' konseptinin bir parçası olarak DreamBU adıyla hayata geçen merkez, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra mezunlar ve girişimcilik sistemine dahil olmak isteyen herkese de kapıları açık olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticisi Barkın Arak merkez hakkında ''Girişimciliğin gelişmesi ve büyümesi adına Boğaziçi Üniversitesi olarak uzun bir zincir planladık. Bu zincirin içerisinde potansiyel girişim fikri olan, girişimlerde görev almak isteyen nitelikteki öğrencileri, akademisyenleri ve dışarıdan bu sisteme dahil olmak isteyenleri alacağımız, onları önce şirketleştirme yönünde yetiştireceğimiz, ardından iç piyasada tutunup büyümeğe yönlendireceğimiz ve daha sonra bu girişimlerin yurtdışına açılmasını hedeflediğimiz bir zincir inşa ettik. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli programlar başlattık'' dedi.

DreamBU Kuluçka Merkezi'nin açılışına katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise Boğaziçi Üniversitesi'nin kurulduğundan bu yana genlerinde ve bünyesinde girişimcilik ruhunu taşıdığını belirterek Kuluçka Merkezi'yle somut bir oluşum kazandırıldığını ifade etti. Prof. Dr. Özkan, bu merkezin Boğaziçi Üniversitesi'nin girişimciliğe yönelik adımlarının yalnızca biri olduğunu belirterek burada elde edilecek başarıların ileriki çalışmalara da ışık tutacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Aygören ise böyle bir merkezi kurmayı uzun yıllardır hayal ettiklerini ve bu merkezin öğrencilerin fikirlerini girişimcilerle paylaşarak uluslararası vizyona sahip işler çıkarmalarında etkili olacağını vurguladı. Aygören, "Boğaziçi Üniversitesi'nde aslında çok fazla proje üretiliyor; ancak çoğunlukla birbirimizden haberdar olamıyoruz. Bu mekân hem girişimcilerin birbirlerinden haberdar olmasını hem de yeni fikirleri olan öğrencilerin cesaretlenmesini sağlayacak" ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.