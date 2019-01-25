Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri sonuçlandı

- ÖSYM, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, ilgili kanun kapsamında Türkiye'deki diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.