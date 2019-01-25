Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri sonuçlandı

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri sonuçlandı

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 17:32
- ÖSYM, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, ilgili kanun kapsamında Türkiye'deki diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri sonuçlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN