Ses terapisi ile konuşmayı yeniden öğreniyorlar

Hastanenin Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliğinde görevli Uzman Doktor Didem Sonbay Yılmaz'ın cerrahi müdahaleleri ve ses terapisti Cansu Afyoncu'nun terapileri ile hastalar yeniden seslerine kavuşuyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaların, sesi yanlış kullanma, çok fazla bağırma, çok sigara kullanımından ses kısıklığı ile tiroid ve benzeri sorunlar nedeniyle yapılan ameliyatlar sonucu ses tellerinde oluşan hasar yüzünden kendilerine başvurduğunu söyledi.

Her hastaya farklı cerrahi uygulamalar yaptıklarını belirten Yılmaz, "Ses tellerine enjeksiyon dahil çeşitli cerrahi müdahaleler ile hastaların seslerine yeniden kavuşmalarını sağlıyoruz. Bazı hastaları da cerrahi müdahaleden sonra ya da hiç cerrahi müdahale yapmadan ses terapistine yönlendiriyoruz. Ses terapisiyle konuşmayı yeniden öğretmeye çalışıyoruz. Bir okul gibi aşama aşama bunu yapıyoruz." dedi.

"Ses sanatçısı, imam ve öğretmen hastalarım var"

Ses terapisti Cansu Afyoncu, hastalardaki ses bozukluğuna göre özel terapi programı uyguladıklarını dile getirdi.

Afyoncu, hastalarında ses tellerini germe, ısıtma, gevşetme ile sesi yüz kısmında toplama egzersizleri, konuşma seslerine yakın egzersiz ve cümle kurma çalışmaları uyguladıklarını anlattı. Afyoncu, hastanın durumuna bağlı olarak terapi süresinin değiştiğini, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan birçok hastada güzel sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Hastaların bir çocuk gibi yeniden konuşmayı öğrendiğini anlatan Afyoncu, şunları belirtti:

"Sesi hiç çıkmayan hastalarımın yanı sıra benim çok fazla profesyonel ses sanatçısı, imam ve öğretmen hastalarım var. Sesi yanlış ve sürekli yüksek kullandıkları için yaşadıkları sorunları çözüyoruz. Bizim tedavimizi şan dersi ile karıştıranlar da oluyor. Ses terapisi tedaviye yönelik. Şan terapisi ise şarkı söylemekteki o tonlara çıkmakla alakalı. Biz sadece ses kısıklığını, o çatallanmayı gideriyoruz."

Ağabeyini 5 ay önce kaybettikten sonra sesi kısılan 29 yaşındaki Sevinç Canbekli, "Ağabeyimin vefatından sonra çok bağırdığım için sesim tamamen kısıldı. Cerrahi müdahale yapıldı. Artık hastanemize gelen hastalarla iletişim kurmakta zorlanmıyorum. Sesime kavuştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"En çok telefonla görüşmeyi özlemişim"

Bir restoranda çalışan 50 yaşındaki Filiz Güney, 1 yıldır ses kısıklığı yaşadığını, sesinin boğuk ve az çıktığını anlatarak, "1,5 ay önce ameliyat oldum. Artık kelimeler tane tane dökülüyor. Eski sesime kavuştum. En çok telefonla görüşmeyi özlemişim. Çalıyordu ancak cevap veremiyordum. Bir şey yapamayınca üzülüyordum. Artık mutluyum. Hayatım normale döndü." dedi.

Ses terapisi alan emekli öğretmen Kurtuluş Kılınç da şunları söyledi:

"Boynumdaki damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra sesim kısıldı. Ardından burada 1,5 ay ses terapisi aldım. Sesim iyileşti. Artık iletişim kurabiliyorum. Konuşamadığım zaman kendimi çaresiz hissediyordum. Sesim ameliyat olmadan önceki dönemdeki gibi artık gür çıkıyor. Terapistin verdiği günlük egzersizleri yaptım. Öğrencilere her hafta adım adım okumayı öğretiyordum. Şimdi ben adım adım konuşmayı öğrendim."