AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

On binlerce öğrenci için oldukça kritik bir konu olan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinde son günlere girildi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ikinci dönemi kapsamında ilk kez Açık Lise'de okuyacak öğrenciler yeni kayıt, öğrenim hayatlarını devam ettirecek öğrenciler ise kayıt yenileme sürecini yakından izliyor. Haberimizin detaylarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim ile Açıköğretim Lisesi kayıt sürecine dair merak ettiklerinizi bulabilirsiniz;

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?

9 Ocak tarihinde başlayan Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, 31 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek.

Mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri ise, 1 Şubat tarihinde başlayıp 6 Şubat 2019 Çarşamba günü sona erecek.

KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Kayıt yenileme başvuruları İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'nde gerçekleştirilecek. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.