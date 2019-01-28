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ATA sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19-20 Ocak için heyecan dorukta!

Büyük bir merakla beklenilen ATA sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere, 19-20 Ocak tarihlerinde binlerce bireyin katılımı ile gerçekleşmişti. İlgili final oturumlarına katılım sağlayan öğrenciler, ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden öğrenmeye çalışıyor. ATA AÖF OBS sayfası üzerinden soru ve cevapların açıklanması ile sonuçlara yönelik merak da artış gösterdi. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.1.2019 15:06
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19-20 Ocak ATA AÖF sonuçları için heyecan dorukta!

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi göz dönemi final sınavları 19-20 Ocak tarihlerinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Bireyler zorlu sınav soruları karşısında ter dökerken şimdi ise ATA AÖF sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF OBS sayfası üzerinden final soru ve cevaplarının açıklanması neticesinde adaylar puanlarına yönelik ön hesaplama yapabilirken kesin sonucun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İşte kurumun yayımladığı sınav takvimi ile beraber sürece dair merak edilenler...

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 19-20 Ocak ATA AÖF sonuçları için heyecan dorukta!
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