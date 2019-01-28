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Galatasaray'ın yeni forveti mu olacak? ?

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da forvet için ortaya atılan yeni isim oldu! Nijeryalı Paul Onuachu kariyerini Danimarka'da sürdürüyor. Hürriyet spor yazarı İbrahim Seten, Galatasaray'ın Paul Onuachu ile ciddi şekilde ilgilendiğini ifade etti. kariyeri nasıl? İşte bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.1.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 17:02
Galatasaray'ın yeni forveti Paul Onuachu mu olacak? Paul Onuachu kimdir?

Alan Carvalho, Pato, Demba Ba, Adebayor, Wilfried Bony, Artem Dzyuba, Ze Luis... Son olarak Galatasaray için Paul Onuachu ismi ortaya çıktı! Paul Onuachu, bu sezon Midtjylland takımıyla 17 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı. Paul Onuachu isminde de scout ekibinin etkisi olduğu ifade ediliyor. BİP Spor'un iddiasına göre Galatasaray, Paul Onuachu için 6.5 milyon € teklif etti! Oyuncunun kulübü Midtjylland ise 10 milyon € talep ediyor, iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor.

Paul Onuachu KİMDİR?

28 Mayıs 1994 yılında Nijerya'nın Owerri şehrinde dünyaya gelen Paul Onuachu, futbol hayatına FC Ebedei takımında başladı. Daha sonra Midtjylland takımına transfer olan Paul Onuachu, uzun süredir Danimarka'da forma giyiyor. Genç yıldız bu sezon da oldukça formda.

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Galatasaray'ın yeni forveti Paul Onuachu mu olacak? Paul Onuachu kimdir?
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