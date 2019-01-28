Galatasaray'ın yeni forveti Paul Onuachu mu olacak? Paul Onuachu kimdir?

Alan Carvalho, Pato, Demba Ba, Adebayor, Wilfried Bony, Artem Dzyuba, Ze Luis... Son olarak Galatasaray için Paul Onuachu ismi ortaya çıktı! Paul Onuachu, bu sezon Midtjylland takımıyla 17 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı. Paul Onuachu isminde de scout ekibinin etkisi olduğu ifade ediliyor. BİP Spor'un iddiasına göre Galatasaray, Paul Onuachu için 6.5 milyon € teklif etti! Oyuncunun kulübü Midtjylland ise 10 milyon € talep ediyor, iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor.

Paul Onuachu KİMDİR?

28 Mayıs 1994 yılında Nijerya'nın Owerri şehrinde dünyaya gelen Paul Onuachu, futbol hayatına FC Ebedei takımında başladı. Daha sonra Midtjylland takımına transfer olan Paul Onuachu, uzun süredir Danimarka'da forma giyiyor. Genç yıldız bu sezon da oldukça formda.