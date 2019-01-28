Hukuk öğrencisi üniversite yönetimine açtığı davayı kazandı

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zehra Betül Bulut, Üniversite Senatosunun bütünleme sınavlara yönelik "Her yıl sonunda en fazla 3 dersten başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir." kararının iptali için açtığı davayı kazanarak, bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin katılabilmesini sağladı.

Zehra Betül Bulut (22), Senatoda kabul edilen kararın, Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı ilkesini düzenleyen 10. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, ağabeyi de olan avukat Efe Murat Bulut aracılığıyla Bursa 3. İdare Mahkemesine başvurarak yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmederek, bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin alınmasına karar verdi.

Bu karar doğrultusunda, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin katılabileceği belirtildi.

"Sadece bir maddesinin durdurulması kararı verilmesini talep ettik"

Zehra Betül Bulut, Yalova Üniversitesi Yerleşkesi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Senatonun bütünleme sınavlarıyla ilgili kararı geçen aralık ayının sonunda verdiğini söyledi.

Kararın öğrencilere yarıyıl dönemi başlamadan önce bildirilmesi gerektiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Biz Senatonun aldığı kararın bütününe asla karşı değildik çünkü bütünleme bir haktır. Öğrencilere getirilen bir haktır ve bunun sınırlandırılmasına karşıydık. Senatonun verdiği kararda bütünleme sınavı getirilecek evet ama 3 sınava kadar. Öğrenciler 3 sınavdan fazlasından kaldığında bütünleme sınavına giremez. Ben de eşitlikten yana olduğumdan dolayı herkesin bütünleme sınavına girmesi, arkadaşlarımızın öğrencilerin bütünleme sınavına girmesi gerektiği düşüncesindeydim. Senatonun verdiği bütün karara karşı değiliz. Sadece bir maddesinin durdurulması kararı verilmesini talep ettik. Mahkemeye de bunu sunduk. Mahkeme de haklı olduğumuzu tespit etti; Anayasa'nın 10. maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşüncesiyle. Bizim haklı olduğumuza karar verdi ve yürütmeyi durdurdu."

Bulut, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kararın uygulanacağını duyurduğunu aktardı.

Rektör Cebeci'ye teşekkür eden Bulut, "Aslında Rektörümüz yeni ve bu kararın bir milat olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerle çok güzel bir iletişim sağlandı. Gece bir tweet atıldı ve öğrencilerle güzel bir iletişime girildi aslında. Rektörümüz de çok güzel bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Bulut, bu konuyla ilgili olarak arkadaşlarından olumlu tepkiler aldığını sözlerine ekledi.

Rektör Cebeci'nin açıklaması

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ise Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Salı günü Senato toplanacak. Yeni durum görüşülecek. Ya yaz okulu veya bütünleme imtihanları kaldırılabilir. Yaz okulu ile birlikte sınırsız bütünleme hakkı, birçok öğrenci için normal eğitim öğretim sürecini anlamsız hale getiriyor. Emek ve kaynak kaybına yol açıyor. Tedirgin olmaya gerek yoktur. Mahkeme kararı uygulanacaktır. Yapılacak değerlendirme ve alınacak karar bu yarıyılı kapsamayacaktır. Eğitimin kalitesini yükseltmek için tedbirler almak zorundayız. Sürekli başarısızlığı ödüllendirerek bir yere varamayız. Mahkeme kararı 3 ders sınırlamasını kaldırdığı için kararın uygulanması demek sınırsız bütünleme imkanının verilmesi demektir. Bu dönem sınırsız bütünleme hakkı verilecektir. Senatoda başka bir karar alınmadıkça gelecek dönemlerde de böyle devam edecektir."

