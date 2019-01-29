2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır? ATA AÖF sonuçları için geri sayım sürüyor...

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi göz dönemi final sınavları 19-20 Ocak tarihlerinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Bireyler zorlu sınav soruları karşısında ter dökerken şimdi ise ATA AÖF sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF OBS sayfası üzerinden final soru ve cevaplarının açıklanması neticesinde adaylar puanlarına yönelik ön hesaplama yapabilirken kesin sonucun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İşte kurumun yayımladığı sınav takvimi ile beraber sürece dair merak edilenler...