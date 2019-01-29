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2019 ATA sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır? için geri sayım sürüyor...

On binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ATA sınav sonuçları için heyecan dorukta. Bilindiği üzere, 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde binlerce bireyin katılımı ile gerçekleşmişti. İlgili güz dönemi final oturumlarına katılım sağlayan öğrenciler, ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını arama motorları üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde ATA AÖF OBS sayfası üzerinden soru ve cevapların açıklanması ile sonuçlara yönelik merak da artış gösterdi. Peki, 2019 ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.1.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 14:18
2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır? ATA AÖF sonuçları için geri sayım sürüyor...

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi göz dönemi final sınavları 19-20 Ocak tarihlerinde on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Bireyler zorlu sınav soruları karşısında ter dökerken şimdi ise ATA AÖF sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF OBS sayfası üzerinden final soru ve cevaplarının açıklanması neticesinde adaylar puanlarına yönelik ön hesaplama yapabilirken kesin sonucun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İşte kurumun yayımladığı sınav takvimi ile beraber sürece dair merak edilenler...

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2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır? ATA AÖF sonuçları için geri sayım sürüyor...
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