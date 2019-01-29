Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Dünya ile rekabet ediyoruz"

Selçuk, Antalya'da il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, ara tatili fırsat bilerek milli eğitim müdürleri ile vizyon belgesi çerçevesinde istişare, değerlendirme, ortak dil oluşturma mesaisi yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmayı çok önemsediğini belirten Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Milli Eğitim Bakanlığı olarak gösterdiğimiz hedefler, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen tüm alanlarda devam eden çalışmaların bir parçası. Eğitimin içeriğini, iş ve işlemlerini ekonomiden, demokrasiden ayrı görmüyoruz. Dolayısıyla eğitimi, ekonomiyi, demokrasiyi birlikte iç içe geçmiş, yekvücut bir nesne olarak değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da meseleyi çok daha geniş bir perspektifte, çok daha küresel perspektifte ele alma zaruretimiz var."

Burada gerçekleştirecekleri çalışmayı, tüm milli eğitim müdürleri ve merkez teşkilatındaki mesai arkadaşlarının aynı dili konuşma, aynı düşünce, duyguyu ve eylemi paylaşmaları konusunda bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Selçuk, bu fırsatın da iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aynı dili konuşmanın önemini anlatan Selçuk, "Eğer biz aynı kelimeleri kullanarak farklı şeyler anlarsak, o zaman hepimiz aynı şeyi konuşuyormuş gibi görünmemize rağmen, netice itibarıyla farklı sonuçlara ulaşırız. Ama bazen de farklı kelimelerle aynı şeyi ifade etmek istiyor olabiliriz." dedi.

2023 eğitim vizyonunun da sadece bir doküman ya da belgeden ibaret olmadığına işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu belge eksiğiyle, fazlasıyla hepimize bir ortak anlayış belgesi olsun, hepimizin aynı doğrultuda, aynı hedef üzerinde yoğunlaşmasına vesile olsun diye yazıldı. Yoksa bir belge olmaksızın da herkes kendi davranışlarını en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Ama bu birlikte yapılabilecek ortak bir zihin alanı oluşturarak sanki tek bir beynin hareketiymiş gibi gerçekleştirilerek yapılacak bir iş. Eğer hepimiz bir tarafa çekersek belirli konularda belirli bir ortak paydayı gözetmezsek o zaman idealimize ve ulaşmak istediğimiz makul çerçeveye gitmekte zorlanırız."

Ortak gayeye ulaşmak için ortak fonksiyonları harekete geçirmek gerektiğini söyleyen Selçuk, milli eğitim müdürlerinin de sahada ortak bir payda doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının genel anlayışı çerçevesinde bir hedefe kilitlenmeleri gerektiğine dikkati çekti.

- "ULUSLARARASI DÜZEYDE İŞLER YAPABİLİRSİNİZ"

Ortak paydanın dışında kalan kısımlarda ise her ilin kendi dokusunu, çalışmalarını zenginleştirmek için kullanabileceğini ifade eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle hepimize ortak bir zemin lazım, bir platformda buluşmak zorundayız. Bu platformu oluşturalım, siz kendi birikiminizi, kendi zenginliklerinizi, kendi şehrinizin farklılıklarını dikkate alarak bize örnek olabilecek, numune teşkil edebilecek çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Siz kendi şehirlerinizi de aşıp Türkiye'yi de aşıp uluslararası düzeyde nitelikli işler de yapabilirsiniz."

Ortak payda, şehrin diğerlerine göre daha farklı, güzel işlere imza atması ve uluslararası başarılar konusundaki çalışmaların Türkiye açısından önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, "Hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil, hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek de değil, biz dünya ile rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Küresel olarak neredeyiz, bunun hesabını vermek zorundayız." diye konuştu.

Her şehrin öncelikle kendi içindeki imkan farklılıklarını ve farklılıkların nitelik boyutunu azaltmaya yönelik gayret içinde olması gerektiğini söyleyen Selçuk, sadece nicel hedeflere yönelmiş bir şehrin nitelik üzerinde bir inşa yapmasının mümkün olmayacağını bildirdi.

- "ÇALIŞMANIN YANSIMALARINI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Peş peşe her ay birkaç tane büyük etkinliğin 2023 belgesinin hedefleri doğrultusunda hayata geçeceğini aktaran Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehirlerin kendi başına yapmaya gayret ettiği bazı işleri, projeleri aslında ülke ölçekli ulusal düzeyde yapmanın da bir dönemini birlikte başlatmış olacağız. Üç günlük çalışmanın siz döndükten sonra ilçelerimize, tüm okullarımızdaki yöneticilerimize yansıması ve bu yansımalar sonucunda vizyon belgesinin hedefleri doğrultusunda tüm okullarımızın daha aktif, daha üretken olması, her okulun kendine özgü amaçlarının billurlaşması ve sonuç olarak da bütün öğretmenlerimizin bu konuda bir heyecan dalgasıyla karşı karşıya kalmasını bekliyoruz. Bu Milli Eğitim Bakanlığının Ankara'dan size göndereceği, okullara talimat ve genelge olarak ileteceği bir şey değil. Bu tüm mutfakta çalışan arkadaşlarımızın omuzlarında yükselecek olan bir şey. Dolayısıyla buradaki kritik faktör genel eğitimde öğrencidir, uygulamada öğretmen ve okul yöneticileridir."

Eğitim alanında ortaya konulacak gayretlerle Türkiye'nin yükselmesi konusunda mesafe alınacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye olarak birlikte çok güzel çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.

Çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, ortaya çıkacak sonuçların birlikte değerlendirilerek, bazı kararlar verileceğini sözlerine ekledi.