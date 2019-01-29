Temel lise ve özel eğitim kursları kapatılıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın sonunda temel liselerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren de özel öğretim kurslarının kapatılacağını duyurdu. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kurslarının kapanacağını açıklayan MEB, bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerektiğini açıkladı. Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edeceği belirtildi. Duyuruda ayrıca, kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi.