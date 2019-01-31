Bakan Selçuk: Kurslarla ilgili yol haritamız hazır

BUGÜN NELER OLDU

MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılmasıyla ilgili yerine ne koyacaklarına yönelik net bir yol haritası olduğunu söyledi. Selçuk "Ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız" dedi. Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya Belek'te düzenlediği "Eğitim ve Etik" temalı sempozyumun açılışında konuşan bakan Selçuk "Sürecin sancısız şekilde geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.Kurs ve dershanelerin kapatılmasının ardından sınavlara hazırlık için daha dijital bir altyapı hazırladıklarını belirten Selçuk "Türkiye'nin en iyi birikime sahip öğretmenleriyle beraber birtakım video kütüphaneler oluşturulması, yapay zekâ temelli yazılımlar, televizyon kanallarıyla her türlü erişimin olanaklı hale getirildiği ortamların oluşturulması gibi imkânları ortaya koyacağız. Bütün hazırlıklarımız bitti. Herkes rahat olsun, bir sürpriz yok, Bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili kişilerle paylaşacağız. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılmasına yönelik girişimler olabilir" dedi.