Meslek lisesinden bir yılda 7 milyon ciro

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Çanakkale'ninYenice ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde döner sermaye işletmesiyle üretimine başlanan 22 çeşit temizlik ürününden geçen yıl 7 milyon liralık ciro elde edildi. Okulun 25 metrekarelik bir sınıfının atölyeye dönüştürülmesiyle oluşturulan alanda mutfak deterjanından cam ve yüzey temizleyiciye kadar 22 çeşit temizlik malzemesi üretiliyor. Yenice Kaymakamı Ahmet Başer "Bu hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından örnek teşkil edecek bir çalışma. Buradaki idarecilerimiz, öğretmenleriniz ve öğrencilerimiz sağ olsunlar canla başla çalışıyorlar. Yaklaşık 50 civarında kurum bu ürünleri tüketiyor. Mevcut üretimin artırılması, çin GMKA'dan 700 bin liralık bir proje desteği aldık" dedi. Satışı yapılan ürünlerden elde edilen gelirle öğrencilere de maddi destek sağlanıyor.