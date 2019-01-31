Öğrenciler yurtdışına gönderilecek

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Hükümet, müfredat, öğrenme ortamları, fırsat eşitliği, öğretmen nitelikleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ilişkin önemli adımlar atarken yabancı dil eğitiminde de yeni eğitim modeline geçiliyor. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yabancı dil eğitimi konusunda 10 önemli adım atılıyor. İngilizce öğrenimi çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecek. İngilizce yerli filmler, tiyatro gibi kaynaklar okul saatleri dışında aktif hale getirilecek, öğretmenlere uluslararası sertifika programlarına katılma imkânı sağlanacak, 500 öğrenci 21 ülkede eğitim görecek.Yeni dönem yabancı dil eğitimiyle ilgili detayları bir soru önergesinde verdiği yanıtla anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "İngilizce dersi öğretim programını 21'inci yüzyıl becerilerini kapsayan, yaşamla ilişkilendirilebilir sadelikte olacak şekilde güncellendi" dedi. Selçuk yabancı dil öğreüiminde hayata geçirilecek 10 adımı şöyle sıraladı:Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin oyun, çizgi filmlerin İngilizce versiyonu, müzik, tiyatro benzeri kaynaklarla okul saatleri dışında aktif hale getirilmesi için mevzuat ve kaynak üretimi çalışmaları başlatılacak.Stratejik kurumlarda istihdam edilmek üzere 500 öğrenci aralarında Amerika, Almanya, Çin, Güney Kore, İngiltere'nin de bulunduğu 21 ülkede eğitim görecek.Okullarda ders saati dışında dil öğrenme alanları oluşturulacak.Yabancı dil öğretmenlerine yönelik yüz yüze, uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanacak.İngilizce öğrenimi çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecek.Örgün eğitim için ayrı, resmi ve özel kurslar için ayrı olmak üzere Bulgarca'dan sonra Malayca, Endonezce, Ukraynaca dil kurs programları hazırlanacak.Yaşayan diller ve lehçeler kapsamında Lazca, Abazaca, Kürtçe, Boşnakça, Zazaca kursları başlatılırken, ders programı hazırlanacak.Yabancı dil öğretmenlerinin genel ve özel alan yeterliliklerini geliştirmeye yönelik lisansüstü programlar açılacak.Öğretmenlere uluslararası sertifika programlarına katılma imkânı sunulacak. Yaygın eğitim çerçeve kurs programına göre güncelleme çalışmaları ve yeni kurs programı hazırlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.TRT, TÜBİTAK gibi kurumlarla işbirliği yapılarak dijital online ve basılı materyal hazırlanacak.