2019 YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile YDS başvuruları kılavuzu ve sınav ücreti bilgisi

Yüksek lisans programlarına giriş ve abancı dil tazminatı için yabancı dil puanına ihtiyaç bireyleri ilgilendiren 2019 YDS başvuruları bugün itibari ile erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yayımlanan duyuru ile beraber konuya yönelik sorgulamalar da artış gösterdi. YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS sınav ücreti ne kadar? Detayları sizler için derledik.

YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

30 Ocak Çarşamba günü başlayan YDS/1 başvuruları, 6 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü 21 Şubat 2019 olarak belirlendi.