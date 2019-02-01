15 tatil ne zaman bitiyor? 2019 MEB iş takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili uzatıldı mı?

Sömestr tatilinin bitimine artık sayılı günler kaldı. Şubat ayının ilk haftası itibari ile de öğrencilerin kafalarındaki en önemli soru işareti okulların ne zaman açılacağı. Gerek veliler gerekse öğrenciler sömestr tatilinin bu son zamanlarında aileleri ve arkadaşları ile planlar yaparak tatilin tadını güzelce çıkartmak istiyorlar. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Sosyal medyada konuşulan '15 tatil uzatıldı' iddiaları doğru mu? İşte, 2019 MEB iş takvimi ile okulların açılma tarihi.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Ocak 2019 Cuma günü başlayan sömestr tatili, 3 Şubat 2019 Pazar günü sona erecek. Öğrenciler sömestr tatilini bu tarihler arasında gerçekleştirecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2018-2019 MEB iş takvimine göre, okullarda ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde tamamlanacak.

SÖMESTR TATİLİ UZATILDI MI?

Sosyal medyada konuşulan '15 tatil uzatıldı' iddiaları doğru olmamakla beraber, konuya yönelik resmi bir açıklama da bulunmuyor. Öğrenciler, MEB iş takvimine göre 4 Şubat 2019 Pazartesi eğitim öğretime başlayacak.

TATİLDE ÇOCUKLARINIZI EVE KAPATMAYIN!

Psikolog Melek Demir, ailelerin çocukları eve kapatıp bilgisayar ve televizyon izletmesi yerine, onlara çocuk olma fırsatı vermesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızı eve kapatmıyoruz. Sokakta oynamalarına izin veriyoruz. Bunların ötesinde tatil demek bilgisayar, televizyon demek değil. Bilgisayar ve televizyon konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Psikolog Melek Demir, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerinin onların gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak ailelere bazı tavsiyelerde bulundu.

Tatilinin ebeveynler ve çocuklar arasında iletişim bağını güçlendirmek için güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Demir, "Aileler ilk başta çocuklara çocuk olma fırsatı tanıyacak. Karneler iyi veya kötü gelmiş olabilir ama unutmamalıyız ki çocuklar günün büyük bölümünü okullarda geçiriyor. Okuldan geriye kalan kısım aile ile geçirilen vakit. Hatta çoğu zaman yapmak istedikleri şeyi ailece yapamıyorlar. Çünkü herkesin belli bir yoğunluğu olmuş oluyor ama tatil süreci bize bunların aksine çok güzel fırsatlar sunuyor. Çocuklarla aramızdaki iletişim bağını güçlendirmek, duygusal bağımızı güçlendirmek adına aslında çok büyük bir fırsattır yaz tatili. Çünkü okul döneminde çocuklarla bu tür vakit geçirme durumları biraz daha az oluyor. Bu iletişim ve duygusal bağ anlamında daha da zayıf hale getirebilir" diye konuştu.