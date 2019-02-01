2019 ALES ne zaman? ÖSYM ile ALES başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM'nin sınav takvimi neticesinde en çok araştırılan sınavlardan birisi de ALES olarak öne çıkıyor. Gerek üniversitelerde akademisyen olmak isteyen gerekse yüksek lisans eğitimi puana ihtiyaç duyan bireyler, 2019 ALES sınav tarihleri hakkında sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan açıklama neticesinde, 2019 ALES sınav ve başvuru tarihleri kesinleşti. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? Detayları sizler için derledik.

2019 ALES NE ZAMAN? İŞTE SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihleri şu şekilde;

ALES/1

Sınav tarihi: 05.05.2019

Başvuru tarihleri: 05.03.2019 - 13.03.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 30.05.2019

ALES/2

Sınav tarihi: 22.09.2019

Başvuru tarihleri: 09.07.2019 - 17.07.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 17.10.2019

ALES/3

Sınav tarihi: 17.11.2019

Başvuru tarihleri: 17.09.2019 - 25.09.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 12.12.2019



ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.