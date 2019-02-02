ÖABT’de soru sayısı artırıldı

BUGÜN NELER OLDU

ÖlçmeSeçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol kapsamında 2019'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara ilişkin bilgi verdi. Soru sayısının 50'den 75'e çıkarıldığını belirten Aygün, 28 Temmuz'da yapılacak 18 ÖABT alanının şöyle olacağını aktardı: "Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber, Sınıf, Okul Öncesi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Beden Eğitimi."