300 kaza riskine dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

19Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili yarın sona eriyor. 18 milyona yakın öğrenci ile 1 milyondan fazla öğretmen yarın ders başı yapacak. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle okul öncesi ve ilkokul öğrencileri daha fazla kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin ilk çocuk güvenliği kitabının yazarı Yaşar Durukan çocukların okullarda karşılaşabileceği riskleri SABAH'a anlattı. Türkiye'de çocukların kaza envanterini çıkarmak için 200 bin gazete sayfasını inceleyen Durukan 300 çeşit kaza riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Durukan şöyle özetledi:Servis kazaları bir türlü önlenemiyor. Şoför çocukların tamamı araçtan inip uzaklaşmadan hareket etmemeli. Yeni nesil okul minibüslerinde 360 derece görüş sağlayan dış kameralar ve harici monitör bulunuyor.Bazı çocuklar uyuyakaldıkları için serviste unutuluyor ve saatler sonra farkedildiğinde hayatını kaybediyor.Çocuklar okullarda devrilen dolapların altında kalarak ölüyor. Sınıflardaki ve koridorlardaki dolaplar dikey değil yatay olmalı, duvara monte edilmeli.Tuvalete yalnız gönderilen anaokulu öğrencisi, lavabonun devrilmesi sonucu yaralanabilir ya da hayatını kaybedebilir.Okullarda en çok ölümlü kazalardan biri taşınabilir kalelerdir. Herhangi bir yere sabitlenmeyen onlarca kilo ağırlığındaki bu kaleler, devrilerek çocukların ağır yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor.