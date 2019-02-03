AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? 2019 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖF kayıt yenileme sürecine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan on binlerce öğrencinin bahar döneminde sınavlara katılım gösterebilmesi için zorunlu olan AÖF kayıt yenileme işlemlerine ilişkin tarihler belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? İşte bahar dönemi kayıt kılavuzu eşliğinde bütün detaylar...

2019 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt kılavuzuna göre, kayıt yenileme işlemleri 11 Şubat tarihinde başlayıp 22 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar, bu süreler çerçevesinde ilgili kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak zorunda.

DÖRT ADIMDA KAYIT YENİLEME SÜRECİ

1 - Derslerini seç

2 - Ücretini öde

3 - Otomasyondan kaydını kontrol et

4 - Ders kitaplarını eKampüs'ten al

AÖF DERS SEÇİM İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.

Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

ÖNEMLİ NOTLAR

Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrenci, ders seçim (ekle/sil) işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

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