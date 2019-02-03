2019 AÖL kayıt yenileme işlemleri için çok kısa bir süre kaldı! AÖL 2. dönem kayıt yenileme zaman bitiyor?

Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son günlere girildi. 31 Ocak tarihinde kayıt yenileme süreci sona ererken herhangi bir nedenle ilgili işlemlerini yapamayan öğrenciler için mazaretli kayıt dönemi 1 Şubat itibari ile başladı. Eğitim öğretimlerine Açıköğretim Lisesi aracılığıyla sürdürmek isteyen öğrenciler kayıt yenileme, ilk kez okuyacak olan öğrenciler ise yeni kayıt işlemleri süreci hakkında araştırmalarını yapıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, MEB'in yayımladığı Açık Lise kayıt kılavuzu ile kayıt yenileme işlemi hakkında bilgileri sıraladık.

MAZERETLİ AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Herhangi bir nedenle başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için mazaretli kayıt sürecine geçildi.

1 Şubat tarihinde başlayan mazaretli AÖL kayıt yenileme işlemleri, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü sona erecek.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)