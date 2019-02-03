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sınavı ne zaman? sınav takvimi ile başvuru tarihleri detayı

Kamu kurumlarında istihdam edilerek devlet memuru olabilmenin hayalini kuran on binlerce yurttaş, '2019 ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. 'nin açıkladığı 2019 sınav takvimi neticesinde KPSS sınav tarihleri de belli oldu. 'nın ne zaman yapılacağının yanında KPSS başvuru tarihleri de açıklandı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim ile beraber KPSS başvuru tarihleri ve diğer bilgiler...

Giriş Tarihi: 3.2.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 13:18
KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2019 KPSS başvuru tarihleri detayı

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olabilmek için çaba sarf eden ve bu uğurda yoğun bir çalışma gerçekleştiren adaylar 2019 KPSS sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan 2019 sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav ve başvuru tarihleri resmen netleşti. Peki, KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Detayları sizler için derledik.

2019 KPSS NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ VE OTURUMLAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde;

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS KADROLARI HAKKINDA

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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KPSS sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2019 KPSS başvuru tarihleri detayı
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