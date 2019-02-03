YKS başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2019 YKS sınavı başvuruları o tarihte alınacak

Güzel bir üniversite hayali ile YKS sınavı hazırlıklarını sürdüren yüz binlerce, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) YKS sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

2019 YKS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin bu yılı içeren sınav takvimine göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu olan TYT 15 Haziran, 2. oturumu olan AYT ile YDT ise 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu üç oturuma ilişkin YKS başvuruları ise 12 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Geç başvuru tarihi 19 Mart olarak açıklanırken sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanmış olacak.

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