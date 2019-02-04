Bakanlar öğrencilerin tebrik kartlarını yanıtsız bırakmadı

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Siirt'ten kendilerine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı gönderen öğrencilere cevap yazdı - Öğrenci Yusuf Mert Hökelekoğlu: - "İkinci döneme bakanımızın gönderdiği mektupla başladığımız için çok mutluyuz" - Şevval Erçelik: - "Bakanımız bana kart gönderdiği için çok mutlu oldum"

SİİRT (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Siirt'ten kendilerine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencilerine cevap yazdı.

Mehmetçik İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencileri, PTT aracılığıyla bakanlar Selçuk, Gül, Pekcan ve Ersoy'a yeni yıllarını kutlayan tebrik kartı gönderdi.

Kartların ulaştığı bakanlar da öğrencilere teşekkür ve başarı dileklerinin yer aldığı kartlarla öğrencilere cevap verdi.

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu ve 2-D sınıf öğretmeni Nusret Çelepçıkay, bakanlardan gelen tebrikleri öğrencilere ulaştırdı.

Bakan Selçuk, öğrencilere gönderdiği kartta, "Sevgili yavrularım, yeni yıl tebriğinizi memnuniyetle aldım. Gözlerinizden öper, eğitim hayatınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül de öğrencilerden Şevval Erçelik'in tebriğine yanıt verdi.

Gül, kartında "Sevgili Şevval, yeni yıl tebriğini aldım. Bu özel günde beni hatırladığın için çok mutlu oldum. Yeni yılın sana, ailene ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Derslerinde başarılar diler, sana, ailene ve tüm arkadaş ve öğretmenlerine selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verdi.

- "Kucak dolusu sevgilerle, gözlerinizden öperim"

Bakan Pekcan da mektubunu aldığı Zeynep Efsa Arkam'a şu cevabı yazdı:

"Sevgili Yaren, mektubunu aldım. Beni çok mutlu ettiniz. Bir anne ve bakan olarak, geleceğimiz olan siz çocuklarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutlar, derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Ülkemizin geleceği olarak sizlerin derslerinize daha çok çalışmanızı ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmamanızı arzu ederim. Kucak dolusu sevgilerle, gözlerinizden öperim."

Bakan Ersoy da öğrencilerden Suude Betül Kertmen'in yeni yıl kutlama mesajına "Yeni yıl kutlama mesajınız ve güzel temennileriniz için en içten teşekkürlerimi sunarım. 2019 yılının sizlere ve tüm sevdiklerinize yeni mutluluklar ve başarılar getirmesini diler, gözlerinizden öperim." ifadelerinin bulunduğu kartla yanıt verdi.

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerden Nusret Çelepçıkay'ın öğrencilerle yaptığı etkinliğin anlamlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da daha önce bir öğrenciye ulaştığını dile getiren Özkoyuncu, "Yeni yıl dolayısıyla öğrencilerimizin tebrik kartlarına cevap geldi. Sayın bakanlarımız öğrencilerimize cevap yazdılar. Bazı öğrencilerimize çeşitli hediyeler gönderdiler. Etkinliği düzenleyen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Özkoyuncu, Vali Ali Fuat Atik'in birinci dönemde okulu ziyaret ederek öğrencileri ödüllendirdiğini aktardı.

- Öğrenciler gelen cevaplarla mutlu oldu

Bakanlardan gelen cevapları arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler de 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına güzel başladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Yusuf Mert Hökelekoğlu Bakan Selçuk'un tebrik kartına cevap gönderdiğini belirtti.

Hökelekoğlu, "Sınıfımız adına bakanımıza saygılarımızı sunuyorum. İkinci döneme bakanımızın gönderdiği mektupla başladığımız için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Gül'e kart gönderen Şevval Erçelik de "Bakanımız bana kart gönderdiği için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Zeynep Efsa Arkam da Bakan Pekcan'dan cevap aldığını bildirerek, "Sayın bakanımıza sınıfımız adına çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanımıza kart göndermiştim. O da bana kart gönderdiği için çok mutluyum." diye konuştu.

Suude Betül Kertmen, yeni yıl dolayısıyla Bakan Ersoy'a kart gönderdiğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanımız bana cevap göndermiş, çok sevindim." dedi.