YÖKDİL sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? 2019 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

On binlerce vatandaşın merak ettiği YÖKDİL başvuruları 30 Ocak tarihinde başladı. Sınava katılım göstermek isteyen bireylerin bir kısmı ilgili işlemlerini tamamlarken, henüz başlamayanlar ise 'YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt arıyor. Kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile sınava ilişkin detaylara yer verilirken 2019 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı da belirtildi.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.