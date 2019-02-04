Zonguldak'ta 313 polis okullarda görev aldı

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bu saban Zonguldak genelinde 313 polis, 53 ekip, drone ve canlı yayın aparatları ile alanlarda olduklarını vurguladı. Turanlı, "Trafiği akıtıp, Öğretmen ve öğrencilerimizi yerlerinde görüyoruz. Okullarla ilgili kameraları kontrol ediyoruz. Okul irtibat görevlilerimizle teyitleşiyoruz. Okul çevresinde güvenliği etkileyen Her türlü (duvar, aydınlatma ve yaya geçidi gibi) konuyu eğitim alanındaki paydaşlarımızla istişare ediyoruz. Okul zamanı ve trafik akışını ana arterlerde dronlarımızla izliyoruz. Şehrimizdeki Okul ve çevre güvenliğine ilişkin mevcut durumu yerinden, alandan tespit ediyoruz; hal-i hazırdaki mevcut güvenlik konseptimizi ihtiyaçlar bağlamımda yenileyeceğiz. Görüşemediğimiz, erişemediğimiz, ulaşamadığımız eğitim, okul ve çevre güvenliğiyle İlgili Hiç bir şey kenarda kalmasın. Üzerimize vazife olanın gereğini yaparız/yapmaya çalışırız. #Okulumgüvende67 mesajlarınızı bekliyoruz. Eğitime etki eden her türlü çevre, trafik ve güvenliğe ilişkin hususlar polisimizin öncelikli çalışma konusudur. Bu anlamda Kırmızı yeleklerimizle bu sabah var gücümüzle alanlardayız. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin" dedi.