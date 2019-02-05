Bakanlardan öğrencilere yeni yıl sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlar, Siirt ve Adana'dan ilkokul öğrencilerinin yeni yıl için kendilerine gönderdiği tebrik kartlarını yanıtsız bırakmadı. Öğrenciler gelen yanıtlarla büyük sevinç yaşadı. Adana'daki İkinci İnönü İlkokulu'nda öğrenciler, kart gönderme ve mektup yazma geleneğinin yaşatılması için başlatılan proje ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, Siirt'te Mehmetçik İlkokulu'nda okuyan 2. sınıf öğrencileri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yeni yıl tebrik kartı gönderdi. Bakanlar da öğrencilere teşekkür ve başarı dileklerinin yer aldığı kartlarla öğrencilere cevap verdi. Yanıt olarak gelen tebrik kartları dün öğrencilere iletildi. Öğrenciler yanıtları okurken duygulu anlar yaşadı.