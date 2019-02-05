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2019 başvuruları ne zaman başlayacak? takvimi ile üniversite sınavı YKS başvuru tarihleri

Şubat ayının gelişi ile beraber üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren yüz binlerce öğrenci, bir yandan da 2019 başvuruları hakkında sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Üniversite sınavına katılabilmek için zorunlu olan başvuruların kaçırılması neticesinde adaylar hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalabilir. Bu bağlamda, üniversite sınavı YKS başvuru tarihleri oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. , yayımladığı sınav takvimi ile YKS sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, başvuruları ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 5.2.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 09:44
2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı YKS başvuru tarihleri

Güzel bir üniversite hayali ile YKS sınavı hazırlıklarını sürdüren yüz binlerce, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) YKS sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

2019 YKS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin bu yılı içeren sınav takvimine göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu olan TYT 15 Haziran, 2. oturumu olan AYT ile YDT ise 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu üç oturuma ilişkin YKS başvuruları ise 12 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Geç başvuru tarihi 19 Mart olarak açıklanırken sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanmış olacak.

Diğer detaylar için ilerleyiniz...

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2019 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı YKS başvuru tarihleri
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