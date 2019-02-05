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2019 başvuruları ne zaman sona erecek? YÖKDİL başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Yabancı dil puanına ihtiyaç duyan bireylerin yakından takip ettiği 2019 başvuruları başladı. Bireyler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirirken ' ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtını da araştırıyor. Başvuru işlemlerinde en çok sorgulanan bir diğer konu ise YÖKDİL başvuru ücreti olarak öne çıkıyor. Peki, YÖKDİL sınavı başvuruları hangi tarihte, ne zaman sona erecek? Sınavı İlkbahar Dönemi kılavuzu eşliğinde merak edilen bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 11:02
2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek? YÖKDİL başvuru nasıl ve nereden yapılır?

On binlerce vatandaşın merak ettiği YÖKDİL başvuruları 30 Ocak tarihinde başladı. Sınava katılım göstermek isteyen bireylerin bir kısmı ilgili işlemlerini tamamlarken, henüz başlamayanlar ise 'YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt arıyor. Kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile sınava ilişkin detaylara yer verilirken 2019 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı da belirtildi.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

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