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Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? ile hemen giriş yapın!

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısı başladı. 15 günlük bir tatilden dönen öğrenciler yeniden gözlerini sistemine çevirdi. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden haftalık ders programı, devamsızlık ya da farklı bilgileri edinmek isteyenler e-okul.meb.gov.tr adresine girerek TC kimlik numarası ve okul numaraları ile e okul öğrenci giriş işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirler. E Okul öğrenci giriş yapmak için izleyeceğiniz adımları buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 10:44
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? VBS ile hemen giriş yapın!

Veli Bilgilendirme Sistemi ile birçok bilgileri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen giriş sistemi sayesinde sınav sonuçları, sözlü notları, devamsızlık ve daha birçok bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. E Okul öğrenci giriş yapmak isteyen veliler ya da öğrenciler izleyeceği tüm adımı ayrıntılarda görebilecekler. Peki, E Okul VBS öğrenci giriş nasıl yapılır?

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E Okul öğrenci giriş işlemlerinizi yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz;

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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş nasıl yapılır? VBS ile hemen giriş yapın!
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