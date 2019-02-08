Güneşten elektrik ürettiler

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Saint-Joseph Lisesi okulun elektrik ihtiyacını karşılamak için geçen yaz güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirdi. Santral sayesinde bugüne kadar 12 bin 500 kWh elektrik üretilirken karbon salımını da 8.8 ton azaltıldı. Okulun içindeki marangozhanenin çatısına kurulan ve 104 adet fotovoltaik panelden oluşan santralle yılda 33 bin kWh elektrik üretilmesi, karbon salımının ise 25 ton azaltması planlanıyor. Okulun toplam yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 10 ila 12'sini karşılayacak projenin detaylarını anlatan lisenin Doğa Bilimleri Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Ahmet Birsel "2015 yılında 180'i aşkın ülke tarafından imzalanan Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi küresel ısınmaya karşı önlem almak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için karbon salımını azaltmak gerekiyor. Biz de bu soruna kendi imkanlarımız çerçevesinde çözüm bulmak istedik" diye konuştu.