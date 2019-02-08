Liseli öğrenciden gıda icadı

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İZMIR'DE lise öğrencisi Bartu Altınsoy, mürekkep balığından siyah yoğurt üretti. Okulundaki bilimsel çalışmalarda besleyici değeri yüksek, mikroplara karşı önleyici özellikleri bulunan yoğurdu üreten Altınsoy, "Bir yıl süren denemeler sonucunda siyah yoğurt yapmayı başardım. Herkes kendi evinde yapabilir. Şifa özelliği yüksek" dedi. İzmir Bahçeşehir Koleji'nde okuyan 16 yaşındaki Altınsoy yoğurdun renginin neden beyaz olduğunu merak etti. Farklı renkte besleyici ve organik yoğurt yapabilmenin mümkün olup olmadığı konusunda çalışmaya başladı. Mürekkep sübye olarak bilinen siyah kalamar balığından organik malzeme üreten Altınsoy, yoğurt gibi tadı ve kıvamı olan yiyeceği üretti. Öğretmenleri tarafından da desteklenen projeyle bağışıklığı güçlendiren, son derece sağlıklı bir yoğurt icat etti. Siyah yoğurdun antioksidan özelliği olduğunu belirten Altınsoy, "Siyah yoğurt amino asitler ve amonyum tuzu bakımından zengindir" dedi.