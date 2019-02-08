Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2019 bugün açıklanıyor! MEB ile öğretmen atama sonuçları sorgula!

Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2019 bugün açıklanıyor! MEB ile öğretmen atama sonuçları sorgula!

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ile ilgili son dakika detayları belli oluyor! Binlerce kişinin büyük bir ilgiyle takip ettiği 2019 saat kaçta açıklanacak? Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar hem arama motoru Google'da hem de sosyal medyada 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında bilgi paylaşımı yapıp, araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 öğretmen atama sonuçları için saat verdi. MEB ile sonuçlar açıklandığı an buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 10:37
Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2019 bugün açıklanıyor! MEB ile öğretmen atama sonuçları sorgula!

On binlerce kişi artık son dakika sözleşmeli öğretmen atama müjdesini bekliyor! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklamasında atamaların bugün saat 10:00'da yapılacağı belirtilmişti. Atama törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları için en çok atama yapılacak branş ise 3 bin 47 kişi ile sınıf öğretmenliği. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı ifade edildi. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2019 açıklandığı an sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

En çok atama yapılacan branşların ilki belirttiğimiz gibi 3 bin 47 kişi ile sınıf öğretmenliği olurken, İngilizce öğretmenliği için 2 bin 38 kişi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için 1.910 kişi, okul öncesi öğretmenlik için 1.001 kişi atanacak. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2019 bugün açıklanıyor! MEB ile öğretmen atama sonuçları sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN