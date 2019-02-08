Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2019 bugün açıklanıyor! MEB ile öğretmen atama sonuçları sorgula!

On binlerce kişi artık son dakika sözleşmeli öğretmen atama müjdesini bekliyor! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklamasında atamaların bugün saat 10:00'da yapılacağı belirtilmişti. Atama törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları için en çok atama yapılacak branş ise 3 bin 47 kişi ile sınıf öğretmenliği. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı ifade edildi. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2019 açıklandığı an sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

En çok atama yapılacan branşların ilki belirttiğimiz gibi 3 bin 47 kişi ile sınıf öğretmenliği olurken, İngilizce öğretmenliği için 2 bin 38 kişi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için 1.910 kişi, okul öncesi öğretmenlik için 1.001 kişi atanacak. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır?