KPSS takvimi açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimi açıklandı. DPB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. DPB'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci 5 Ağustos ve 18 Ekim tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığı'nca tercihler 3-12 Aralık'ta alınacak.