EBA kurs başvuruları ne zaman sona erecek? 2019 MEB ile EBA kurs başvurusu nasıl yapılır?

On binlerce öğrenci ve velinin takip ettiği 2018-2019 2. dönem EBA kurs başvuruları alınmaya başladı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 11 Şubat 2019 Pazartesi günü kabul görmeye başlayan başvurular, öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bu doğrultuda, 'EBA kurs başvurusu nasıl yapılır?' sorusu da cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. İşte izlemeniz gerek başvuru süreci...

EBA KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

11 Şubat 2019 Pazartesi günü alınmaya başlayan öğrenci başvuruları, 17 Şubat 2019 Pazar günü sona erecek. Kurslar ise 25 Şubat tarihinde başlayacak.

Başvuruların nasıl yapıldığını öğrenmek için ilerleyiniz...