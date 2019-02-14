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2019 sınavı ne zaman? YDS ve e-YDS tarihleri ile duyuruldu! YDS geç başvuru...

çapında birçok kurum tarafından talep edilen Sınavı belgesi için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 'ye girmek gerekiyor. YDS'ye girmek isteyenler ise merakla " Yabancı Dil Sınavı ne zaman hangi tarihte? ve "YDS başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırıyorlar. Bununla birlikte Mart ayında gerçekleştirilecek YDS için geç başvuru seçeneği bulunuyor. İşte İlkbahar ve olmak üzere senede iki defa yapılan YDS'ye başvuru tarihi, geç başvuru tarihi ve başvurunun nasıl yapıldığına dair bilgiler....

Giriş Tarihi: 14.2.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 17:28
2019 YDS sınavı ne zaman? YDS ve e-YDS tarihleri ÖSYM ile duyuruldu! YDS geç başvuru...

Son YDS sınavı başvurularının sona ermesiyle birlikte sınava girecek vatandaşlar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Başta "YDS başvuru ne zaman ve hangi tarihlerde? ve "YDS başvuru nasıl yapılır" olmak üzere birçok sorunun cevabı merak ediliyor. Öte yandan, YDS geç başvurularının ne zamana kadar ve nasıl yapıldığı ile ilgili konular da merak edilenler arasında...

İşte sizler için hazırladığımız ÖSYM YDS'ye başvuru ve geç başvuru adımları...

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2019 YDS sınavı ne zaman? YDS ve e-YDS tarihleri ÖSYM ile duyuruldu! YDS geç başvuru...
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