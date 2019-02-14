2019 YDS sınavı ne zaman? YDS ve e-YDS tarihleri ÖSYM ile duyuruldu! YDS geç başvuru...

Son YDS sınavı başvurularının sona ermesiyle birlikte sınava girecek vatandaşlar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Başta "YDS başvuru ne zaman ve hangi tarihlerde? ve "YDS başvuru nasıl yapılır" olmak üzere birçok sorunun cevabı merak ediliyor. Öte yandan, YDS geç başvurularının ne zamana kadar ve nasıl yapıldığı ile ilgili konular da merak edilenler arasında...

İşte sizler için hazırladığımız ÖSYM YDS'ye başvuru ve geç başvuru adımları...