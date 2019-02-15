2019 YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM giriş sayfası ile üniversite sınavı YKS başvuru ücreti belli oldu!

Yıl içerisinde bir kez, 3 farklı oturumla uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Milyonlarca velinin üniversite sınavı olarak adlandırdığı YKS başvuru işlemleri de 12 Şubat 2019 Salı günü itibari ile alınmaya başlandı. Güzel bir üniversite hayali çalışmalarını sürdüren öğrenciler bir yandan da YKS başvurularını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlanması için YKS başvuru işlemlerini tamamlamak zorunlu. Peki, YKS başvuru nasıl ve nereden yapılır? Hangi tarihte sona erecek? Adım adım izlemeniz gereken yolları derledik.

YKS 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yayımlanan sınav takvimi neticesinde,

2019 YKS'nin 1. oturumu TYT 15 Haziran, 2. oturum AYT ile YDT 16 Haziran tarihlerinde üç farklı oturum olarak düzenlenecek.

YKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

12 Şubat 2019 Salı günü başlayan YKS başvuru işlemleri, 6 Mart 2019 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 19 Mart olarak belirlendi.

YKS başvurularına yönelik detaylar için ilerleyiniz...

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