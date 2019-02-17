Eğitimde ‘irade’ bu zirvede konuşulacak

BUGÜN NELER OLDU

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ilkini geçen yıl düzenlediği ve 500 katılımcının yer aldığı "Eğitimde bir adım ötesi" zirvesini geleneksel hale getiriyor.Bu yıl ikincisi düzenlenecek zirvede bugüne kadar hiç tartışılmamış bir konu masaya yatırılacak. Zirvede iradeyi merkeze alacak içerikler konuşulacak. Teknolojik gelişmeler karşısında irade eğitiminin önemine vurgu yapılacak. Robot çağında insan olmanın farkına varacak nesiller için eğitim camiasının dikkati bu kez iradeye celp edilecek.9 Mart'ta NUN Okulları'nın Beykoz Kampüsü'nde düzenlenecek Eğitimde Bir Adım Ötesi 2019 Zirvesi'nin açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapacak.Zirvenin hedefi ve içeriğiyle ilgili SABAH'a bilgi veren NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz "Teknolojik gelişmelerin eğitimi etkilemesi ve ileriye taşımasından elbette hoşnuduz. Fakat teknolojik ilerlemeye inanıp güvenirken insan doğasını yok saymamamız gerektiğinin de her daim farkındayız. İşte bu sebeple çağın zorluklarına ve değişkenliklerine karşın insanın direnç noktalarından biri olan irade üzerinde düşünmeyi, fikir yürütmeyi ve mütalaa etmeyi planladık" dedi.NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde 9 Mart'ta gerçekleşecek zirveye eğitim dünyasındaki herkes katılımcı olarak başvurabiliyor. 20 Şubat'a kadar devam edecek zirveye başvurular egitimdebiradimotesi. com web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.