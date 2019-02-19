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Eğitimci Zeynep İşman yeni nesil anneliği anlatacak

Etkili Anne-Baba ’ın konuşmacı olacağı ‘’ etkinliği 22 Şubat’ta Zorlu Center Kafe Vesto’da gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 11:17
Eğitimci Zeynep İşman yeni nesil anneliği anlatacak

Yeni Nesil Anne Sohbetleri'nin ikincisi 22 Şubat Cuma günü saat 16.00-17.00 arası Ebeveyn Koçu / İletişim Uzmanı ve Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman'la devam ediyor.

Zeynep İşman 'Etkili anne-baba ne demek, nasıl olunur' sorusunun yanıtını katılımcılarla paylaşacak.

Zeynep İşman "Aile içinde gerçek sorunu ve görünen sorunu birbirinden ayırmayı, sorunlara yapıcı çözümler getirirken, çocuklarımızla ilişkimizi güçlendirmeyi, çatışmaları nasıl ele alacağımızı ve bunu yaparken ilişkilerimizi nasıl koruyacağımızı, saygı ve sevgi odaklı birey yetiştirme ve aile içi iletişim konularına değineceğiz" dedi.

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Eğitimci Zeynep İşman yeni nesil anneliği anlatacak
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