2019 YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? Üniversite sınavı YKS başvuru ne zaman, hangi gün sona erecek?

Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayali için son ve en büyük aşama olan 2019 YKS başvuruları devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı üniversite sınavı kılavuzu ile YKS başvuru ücreti gibi birçok detay belli olurken, adaylar da konuya yönelik sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, YKS başvuru işlemleri tamamlanmadan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlanamıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek? YKS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak? İşte, izlemeniz gereken adımlar;

2019 YKS SINAV TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yayımlanan sınav takvimi neticesinde,

2019 YKS'nin 1. oturumu TYT 15 Haziran, 2. oturum AYT ile YDT 16 Haziran tarihlerinde üç farklı oturum olarak düzenlenecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

12 Şubat 2019 Salı günü başlayan YKS başvuru işlemleri, 6 Mart 2019 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 19 Mart olarak belirlendi.

YKS başvurularına yönelik detaylar için ilerleyiniz...

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