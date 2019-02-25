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YKS başvuru işlemleri nasıl ve nereden yapılır? ile hangi bankaya yatırılacak?

2019 YKS başvuru işlemleri tarafından alınmaya devam ediyor. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen yüz binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları hakkındaki araştırmalarını arama motorları üzerinden gerçekleştirirken konuya yönelik detayları da merak ediyor. kılavuzunun da ÖSYM tarafından açıklanması ile de netleşti. Peki, 2019 nasıl ve nereden yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu ile üniversite sınavı hakkındaki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 15:47
YKS başvuru işlemleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile üniversite sınavı YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayali için son ve en büyük aşama olan 2019 YKS başvuruları devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı üniversite sınavı kılavuzu ile YKS başvuru ücreti gibi birçok detay belli olurken, adaylar da konuya yönelik sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, YKS başvuru işlemleri tamamlanmadan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlanamıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek? YKS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak? İşte, izlemeniz gereken adımlar;

2019 YKS SINAV TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yayımlanan sınav takvimi neticesinde,

2019 YKS'nin 1. oturumu TYT 15 Haziran, 2. oturum AYT ile YDT 16 Haziran tarihlerinde üç farklı oturum olarak düzenlenecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

12 Şubat 2019 Salı günü başlayan YKS başvuru işlemleri, 6 Mart 2019 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 19 Mart olarak belirlendi.

YKS başvurularına yönelik detaylar için ilerleyiniz...

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YKS başvuru işlemleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile üniversite sınavı YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
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